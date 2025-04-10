Обвиняемый Давид Аллахвердян признал, что зерновые культуры, выращиваемые на землях Азербайджана в период их оккупации, отправлялись в Армению

10 апреля в Баку продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или же насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на заседании суда обвиняемый Давид Аллахвердян признал, что зерновые культуры, которые выращивались на территориях Азербайджана в период их оккупации, отправляли в Армению.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Д. Аллахвердян сказал, что работал в т.н. «Совете безопасности» незаконного режима в качестве «руководителя аграрным сектором», а затем «советника министра сельского хозяйства».

Отметим, что следующее заседание суда назначено на 11 апреля.