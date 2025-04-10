АСЕАН не будет принимать ответных мер после введения тарифов США

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будет принимать никаких ответных мер в ответ на тарифы США, объявили министры экономики стран региональной группы в совместном заявлении после встречи в Малайзии.

Группа из десяти стран подчеркнула свою приверженность продолжению «откровенного и конструктивного диалога» с Вашингтоном для решения торговых проблем на фоне неопределенности.

«Мы выражаем наше общее намерение вести откровенный и конструктивный диалог с США для решения торговых проблем. Открытое общение и сотрудничество будут иметь решающее значение для обеспечения сбалансированных и устойчивых отношений. В этом духе АСЕАН обязуется не вводить никаких ответных мер в ответ на тарифы США», – говорится в заявлении.

Специальное заседание министров экономики АСЕАН проходило под председательством министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрула Азиза.

АСЕАН также выразила свою поддержку Всемирной торговой организации как основной платформе для диалога, подчеркнув ее роль в предотвращении эскалации торговой напряженности и продвижении совместных решений на основе правил.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.

Источник: РИА Новости