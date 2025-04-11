По делу об убийстве солдата в Нахчыване гособвинение запросило наказание для командира части

По делу об убийстве военнослужащего Джейхуна Гусейнова, без вести пропавшего в Нахчыване в июне 2023 года и найденного спустя два дня мертвым, завершено судебное следствие.

На процессе в Нахчыванском военном суде прокурор запросил 5 лет лишения свободы для обвиняемого - полковника, командира воинской части (в которой служил Гусейнов) Самира Газиева и 4 года — для бывшего начальника медицинской службы воинской части, капитана медицинской службы Айдына Гулиева. Также государственный обвинитель предложил взять А.Гулиева под стражу в зале суда.

Следующее заседание состоится 17 апреля.

Напомним, Джейхун Гусейнов пропал без вести 9 июня 2023 года, а спустя два дня был найден мертвым. По факту гибели военнослужащего было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

Источник: Report