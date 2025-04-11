Премьер-министр Али Асадов встретился с министром культуры Катара - ФОТО

11 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром культуры Государства Катар Абдулрахманом бен Хамадом Аль Тани.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием азербайджано-катарских отношений в различных направлениях, отмечено, что связи находятся на высоком уровне, особенно в сфере культуры.

Было затронуто значение Дней культуры Катара, открывшихся накануне в Баку, подчеркнуто, что это мероприятие предоставляет прекрасную возможность жителям и гостям столицы познакомиться с богатым культурным наследием, обычаями и традициями катарского народа.

В то же время, отмечалось, что в 2024 году в столице Катара Дохе с большим успехом прошли Дни культуры Азербайджана. Было подчеркнуто, что подобные мероприятия способствуют сближению народов двух стран и укреплению дружественных отношений.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в торговой, инвестиционной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, представляющих взаимный интерес.