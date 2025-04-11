На востоке Индии из-за ударов молний погибли 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли в результате ударов молний в восточном штате Бихар.

Об этом сообщило агентство PTI.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией главного министра штата, в округе Наланд сообщили о 18 погибших, еще несколько человек погибли в других округах.

Лидер одной из местных политических партий Rashtriya Janata Dal Теджашви Ядав заявил в X, что из-за разгула стихии всего в регионе в четверг погибли более 50 человек. "Я глубоко опечален трагической гибелью более 50 человек в различных инцидентах, связанных с бурей, дождем, молниями, падением деревьев и обрушением стен в Бихаре", - написал он.

Источник: ТАСС