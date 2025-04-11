Крушение вертолета в США: глава филиала Siemens погиб вместе с семьей - ВИДЕО

Глава испанского филиала Siemens Августин Эскобар, его жена и трое детей погибли при крушении вертолета у города Джерси-Сити, сообщают американские СМИ со ссылкой на мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Ранее сообщалось, что 10 апреля примерно в 15:15 вертолет, на борту которого находились шесть человек (пять пассажиров и пилот), рухнул в реку Гудзон, никто не выжил.

По словам мэра Нью-Йорка, Эскобар вместе с семьей прилетел из Испании.

Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.

Источник: РИА Новости