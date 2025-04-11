INDRA оснастит будущий логистический хаб в Алате современными системами аэронавигации - ФОТО

В рамках международной выставки Passenger Terminal Expo 2025, проходившей в Мадриде, между ЗАО «Azerbaijan Airlines» и компанией INDRA было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

INDRA — мировой лидер в области управления воздушным движением, обороны и космоса — обеспечит строительство нового грузового аэропорта в Алатской свободной экономической зоне (СЭЗ) современными аэронавигационными системами.

Это соглашение является важным этапом в реализации национальной стратегии по превращению Алатской СЭЗ в один из ведущих мультимодальных логистических центров Евразии. Новый аэропорт, созданный при поддержке Правительства Азербайджана и группы компаний Silk Way, займет стратегическое положение вдоль маршрута Срединного коридора и усилит транспортную связанность между Европой и Азией.

Партнёрство с INDRA обеспечит внедрение передовых аэронавигационных технологий для повышения эффективности работы аэропорта, обеспечения безопасности полётов и поддержки круглосуточных грузовых операций. Индивидуальные решения INDRA обеспечат высокую надёжность, гибкость и масштабируемость, полностью соответствующие требованиям современных пользователей воздушного пространства. Обладая более чем 30-летним опытом и предоставляя инновационные решения по управлению воздушным движением в более чем 90% стран мира, INDRA является идеальным партнёром для грузового аэропорта Алат.

Новый грузовой аэропорт расположен рядом с морским портом Алат недалеко от Баку и напрямую связан с железнодорожной и автомобильной сетью Азербайджана, что обеспечивает бесперебойное движение грузов по морю, суше и воздуху. В процессе строительства приоритетом является устойчивое развитие, включая экологически чистое строительство и использование возобновляемых источников энергии. Проект станет образцом низкоуглеродной грузовой инфраструктуры.

В качестве национального провайдера аэронавигационных услуг УВД Azeraeronavigation (AZANS), входящее в структуру ЗАО «Azerbaijan Airlines», будет обеспечивать безопасное и эффективное управление воздушным движением, адаптированное к специфике эксплуатации грузового аэропорта Алат. С этой целью будет создано специальное подразделение — ALAT Aeronavigation Service, которое обеспечит интеграцию воздушного пространства и укрепит роль аэропорта как ключевого логистического узла на Срединном коридоре.

«Внедрение интеллектуальных, автоматизированных аэронавигационных систем — одно из важнейших условий эффективной работы современных грузовых аэропортов. Сотрудничество с таким глобальным лидером, как INDRA, открывает новую страницу в развитии высокотехнологичной, эффективной и безопасной инфраструктуры грузового аэропорта Алат. Уверен, что это партнёрство значительно укрепит позицию Азербайджана как ключевого логистического центра Евразии», — отметил Фархан Гулиев, советник президента ЗАО «Azerbaijan Airlines».

Председатель правления INDRA Group Анхель Эскрибано также отметил:

«Мы рады партнёрству с ЗАО «Azerbaijan Airlines» в рамках этого стратегического проекта. Используя наш опыт и передовые аэронавигационные технологии, мы стремимся внести вклад в повышение эффективности, безопасности и устойчивости одного из самых амбициозных логистических хабов региона. Мы гордимся тем, что поддерживаем видение Азербайджана по развитию Алатской свободной экономической зоны и укреплению экономических связей между Европой и Азией».

В рамках выставки стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере цифровизации воздушного пространства и внедрения интеллектуальных решений в авиационной отрасли Азербайджана.

Дополнительная информация

Indra — ведущая испанская транснациональная компания, которая с помощью технологий защищает современный образ жизни и предугадывает потребности будущего. Она признана одним из мировых лидеров в сферах обороны, управления воздушным движением и космоса, а также надёжным партнёром в глобальных операциях и цифровой трансформации.

Благодаря высококвалифицированной команде экспертов, глубокому знанию отрасли, передовым технологиям, уникальному опыту в области инноваций и системной интеграции, Indra занимает прочные позиции как технологический партнёр для цифровизации ключевых процессов своих клиентов по всему миру. Компания активно участвует в европейских программах, формирует инновационные и производственные экосистемы, используя модель сотрудничества и стратегического партнёрства.

Indra является частью холдинга Indra Group, который, совместно с Minsait, способствует технологическому прогрессу. Minsait — лидер цифровой трансформации и ИТ-решений в Испании и Латинской Америке. В 2024 финансовом году группа Indra зафиксировала выручку в размере 4,843 миллиарда евро, имеет представительства в 49 странах и ведёт деятельность более чем в 140 странах мира.

Грузовой аэропорт Алат, строительство которого началось в 2024 году, расположен рядом с международным морским портом и напрямую связан с железнодорожной и автомобильной инфраструктурой страны. Проект включает взлётно-посадочную полосу длиной 4000 метров, рулежные дорожки, центр управления воздушным движением, заправочные и противопожарные службы, а также другие объекты инфраструктуры. Особое внимание уделяется экологической устойчивости — применяются зелёные технологии и возобновляемые источники энергии. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.