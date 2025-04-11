Соцопрос: Путину доверяют 80% россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс. россиян, сообщает ТАСС.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (минус 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (81% - минус 2 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса (минус 4 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (минус 5 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 46% (минус 1 п.п.), КПРФ - 8% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 9% (минус 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 2% (без изменений).

Источник: ТАСС