МИД Ирана назвал условия для соглашения с США

США и Иран смогут легко прийти к соглашению на переговорах в Омане, если единственным требованием Вашингтона будет отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.

"Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение", - отметил Тахт-Раванчи.

По словам иранского дипломата, если у всех участников переговоров в Омане "будет политическая воля", то удастся достичь нового соглашения. "Но если кто-то захочет включить в переговоры другие вещи и тем самым усложнить работу, мы не добьемся успеха", - подчеркнул замглавы МИД исламской республики.

Первый раунд консультаций делегаций Ирана и США пройдет 12 апреля в Омане. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут вестись не напрямую, а при посредничестве Маската.

Со своей стороны руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать как встречу, а не переговоры.

Источник: ТАСС