МИД Ирана назвал условия для соглашения с США
США и Иран смогут легко прийти к соглашению на переговорах в Омане, если единственным требованием Вашингтона будет отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.
Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии замглавы иранского МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.
"Американцы говорят, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы настойчиво повторяем, что нас не интересует ядерное оружие. Так что, если единственным требованием американцев будет, чтобы у Ирана не было атомного оружия, у нас будет новое соглашение", - отметил Тахт-Раванчи.
По словам иранского дипломата, если у всех участников переговоров в Омане "будет политическая воля", то удастся достичь нового соглашения. "Но если кто-то захочет включить в переговоры другие вещи и тем самым усложнить работу, мы не добьемся успеха", - подчеркнул замглавы МИД исламской республики.
Первый раунд консультаций делегаций Ирана и США пройдет 12 апреля в Омане. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут вестись не напрямую, а при посредничестве Маската.
Со своей стороны руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать как встречу, а не переговоры.
Источник: ТАСС