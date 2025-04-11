Раскрыты имена учеников и причина отравления в Товузской школе - ОБНОВЛЕНО

Газах-Товузское региональное управление образования сообщило, что утром, в начале второго урока, у пяти из 18 учеников 7-го класса средней школы имени Рафаэля Исмайылова внезапно ухудшилось самочувствие.

Ученики С. Эюбов (2011 г.р.), А. Мамедалиев (2012 г.р.), М. Гасанов (2011 г.р.), Б. Алекперзаде (2012 г.р.) и Л. Гулиев (2012 г.р.) были госпитализированы в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, школьники могли отравиться дымом из печи.

12:38

11 апреля в полной средней общеобразовательной школе села Дюз Джирдахан имени Рафаэля Исмайылова Товузского района у пятерых учеников 7-го класса из 18 ухудшилось самочувствие в начале второго урока.

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в Газах-Товузском региональном управлении образования, была вызвана скорая медицинская помощь, и ученики были госпитализированы, передает 1news.az.

"Их здоровье находится под вниманием регионального управления образования и руководства школы. В настоящее время соответствующие органы проводят расследование причин происшествия", — отмечается в информации.