Прокуратура Азербайджана объявила в розыск руководителей двух компаний-экспортеров

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении ряда компаний, которые не вернули в страну валютную выручку на сумму около 100 миллионов манатов, полученную от экспорта различной сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, по уголовному делу, расследуемому Наримановской районной прокуратурой Баку, были выявлены обоснованные подозрения в невозвращении на счет уполномоченного банка в Азербайджане более 14 миллионов долларов США, полученных от экспорта сельхозпродукции по консигнации компанией «My Vegetables» MMC.

Руководитель этой компании Гюндюз Гусейнов привлечен в качестве обвиняемого по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение из-за рубежа крупной суммы иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 32.3, 308.2 (организация злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) УК АР. С учетом избрания в отношении него меры пресечения в виде ареста по другому уголовному делу, он объявлен в розыск.

Согласно сообщению, по уголовному делу, расследуемому Сабунчинской районной прокуратурой Баку, были выявлены обоснованные подозрения в невозвращении на счет уполномоченного банка в Азербайджане более 4 миллионов долларов США, полученных от экспорта цветных металлов по консигнации компанией «Aroma Service» MMC. Руководитель этой компании Рамиль Рафиг оглы Халафов привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск.

Всего, по данным Генпрокуратуры, в результате мер, проведенных районными прокуратурами Загаталы, Балакена, Габалы, Ходжавенда, Имишли, Гаджигабула, Самуха, Лянкярана, Агджабеди и Евлаха, было обеспечено возвращение на банковские счета в Азербайджане более 24 миллионов долларов США из средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от экспорта сельхозпродукции.