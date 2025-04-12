Джейхун Байрамов: Устранение двух препятствий откроет путь к мирному соглашению с Арменией

Устранение двух ключевых препятствий - ликвидации Минской группы ОБСЕ и внесение изменений в Конституцию Армении - открывает реальную возможность для подписания мирного соглашения, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на панельной дискуссии на тему «Вызовы и возможности для регионального сотрудничества на Южном Кавказе», проходящей в рамках Дипломатического форума в Анталье.

«Мы считаем, что после этих необходимых шагов не будет никаких дополнительных препятствий на пути доработки и подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между двумя странами», - отметил Байрамов.

По его словам, хотя Азербайджан настроен на мирное соглашение, в Конституции Армении сохраняются противоречивые положения. «Этот вопрос имеет большое значение для Азербайджана. С 2023 года мы ожидаем подписания мирного соглашения. Внесение изменений в конституцию - обычная практика в мировой политике», - отметил азербайджанский министр.

Он также прокомментировал заявление Арарата Мирзояна: «В Конституции Азербайджана нет ни одного упоминания о территории или землях, находящихся в пределах нынешней территории Армении».

Источник: Report