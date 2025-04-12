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ОЗА осудила высказывания» президента ПАСЕ

First News Media14:45 - Сегодня
ОЗА осудила высказывания» президента ПАСЕ

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает расистские, клеветнические и предвзятые высказывания, прозвучавшие в интервью президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Русопулоса изданию Alpha News в адрес Азербайджана, говорится в заявлении ОЗА.

«Грубые и безответственные заявления Т. Русопулоса в очередной раз демонстрируют моральное банкротство ПАСЕ. Эта структура проявила полное безразличие к крупнейшему нарушению прав человека в регионе — этнической чистке более миллиона азербайджанцев, осуществленной Арменией. После освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации ПАСЕ окончательно раскрыла свою антиазербайджанскую сущность и расистское отношение к азербайджанскому народу.

Представленность в ПАСЕ таких расистов, как Русопулос, которые «огорчены» тем, что Азербайджан положил конец тридцатилетней оккупации и дал возможность более 700 тысячам вынужденных переселенцев вернуться в родные дома, и фактически выступают против возвращения сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, — это оскорбление самого понятия прав человека.

В условиях нынешней напряженной глобальной геополитической ситуации Т. Русопулос и ему подобные, похоже, считают, что мир ограничивается лишь залом ПАСЕ, позволяют себе безответственные и поверхностные высказывания и продолжают верить в свою «исключительность».

Община Западного Азербайджана обращается к европейской общественности и здравомыслящим политическим силам с призывом бороться против этих элементов, распространяющих конфронтацию и расизм на европейском континенте и служащих неизвестно кому», - говорится в заявлении ОЗА.

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