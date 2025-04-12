Лавров: Москва готова содействовать выходу на мирный договору Баку и Иревану

Россия готова содействовать процессу выхода на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым в рамках Анталийского дипломатического форума.

«С российской стороны подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг», - отмечается в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы были обсуждены также практические шаги по укреплению союзнического взаимодействия и стратегического партнерства двух стран, график совместных мероприятий, включая участие Президента Ильхама Алиева в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Министры обменялись мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки.

Констатирована важность продолжения взаимодействия в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3», а также активизации работы «каспийской пятерки».