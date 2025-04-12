Подразделения ракетно-артиллерийских войск провели занятия по боевой подготовке - ФОТО

Занятия по боевой подготовке провели подразделения ракетно-артиллерийских войск Вооруженных сил Азербайджана в соответствии с планом подготовки на текущий год, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Согласно плану, были выполнены действия по развертыванию на местности, занятию стартовых позиций и приведению техники в боевую готовность.

На занятиях, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, личный состав продемонстрировал высокий профессионализм и успешно выполнил все поставленные задачи.