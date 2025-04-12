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ЦАХАЛ начал дополнительные рейды в городе Газа

First News Media20:10 - Сегодня
ЦАХАЛ начал дополнительные рейды в городе Газа

Сухопутные подразделения израильской армии расширяют масштабы операций в секторе Газа, теперь они начали дополнительные рейды в районе Дарадж-Туффа в городе Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Целью этой операции являются усиление контроля безопасности в этом районе, демонтаж террористической инфраструктуры и расширение зоны безопасности. На данный момент войска уничтожили десятки террористов и демонтировали террористическую инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в заявлении.

В армии добавили, что израильские военные во время этой операции "обеспечивают эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий по организованным маршрутам для их безопасности".

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан Государства Израиль", - указали военные.

Источник: ТАСС

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