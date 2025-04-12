В Джорджии два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы

По меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в Ковингтоне, штат Джорджия.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно информации, 24-летний подозреваемый убил одного человека в магазине, затем покинул заведение и отправился в дом своей знакомой, где убил и ее. По дороге парень также ранил еще одного знакомого, он доставлен в больницу, состояние оценивается как стабильное.

"Подозреваемый целенаправленно нападал на людей, которых знал", — говорится в заявлении офиса шерифа.

В момент стрельбы покупателей внутри магазина не было.

Злоумышленник был нейтрализован правоохранителями после непродолжительной перестрелки, он госпитализирован. В настоящее время полиция выясняет его мотивы.