Президент Грузии обсудил детали своего предстоящего визита в Баку - ФОТО
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится в Баку 15-16 апреля впервые в ранге главы государства, сообщает его администрация.
Детали визита президента обсуждались на встрече Кавелашвили с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами и вопрос его расширения.
Михаил Кавелашвили заявил, что на фоне продолжающихся в мире конфликтов, тарифных войн и геополитической напряженности сохранение стабильности и мира в регионе приобретает еще большее значение.
Источник: Sputnik Грузия
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