Президент Грузии обсудил детали своего предстоящего визита в Баку - ФОТО

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится в Баку 15-16 апреля впервые в ранге главы государства, сообщает его администрация.

Детали визита президента обсуждались на встрече Кавелашвили с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами и вопрос его расширения.

Михаил Кавелашвили заявил, что на фоне продолжающихся в мире конфликтов, тарифных войн и геополитической напряженности сохранение стабильности и мира в регионе приобретает еще большее значение.

Источник: Sputnik Грузия