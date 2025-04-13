Количество жертв ракетного удара по Сумам возросло - ОБНОВЛЕНО
Число жертв российского ракетного удара по центру Сум возросло до 34 человек, включая двух детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сумы: по состоянию на 18:00 (19:00 по бакинскому времени - ред.) погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении.
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли расчеты 112-й и 448-й бригад армии РФ.
15:40
Число погибших из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками по украинским Сумам, возросло до 31.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно данным ведомства, среди погибших двое детей.
В результате удара также пострадали 84 человека, в том числе 10 детей.
13:45
В результате ракетного удара по украинским Сумам погиб 21 человек.
Как передает УНИАН, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки ранения получили 34 человека, в том числе пять детей.
13:20
Свыше 20 человек погибли в результате ракетного удара по городу Сумы на северо-востоке Украины.
Об этом в Telegram сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.
"В этот светлый день Вербного воскресенья наша община испытала страшную трагедию. Враг нанес ракетный удар по мирным жителям. К сожалению, уже известно о более 20 погибших…", - написал он.
Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил чиновник в Telegram.