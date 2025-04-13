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Количество жертв ракетного удара по Сумам возросло - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:45 - Сегодня
Количество жертв ракетного удара по Сумам возросло - ОБНОВЛЕНО

Число жертв российского ракетного удара по центру Сум возросло до 34 человек, включая двух детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сумы: по состоянию на 18:00 (19:00 по бакинскому времени - ред.) погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли расчеты 112-й и 448-й бригад армии РФ.

15:40

Число погибших из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками по украинским Сумам, возросло до 31.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно данным ведомства, среди погибших двое детей.

В результате удара также пострадали 84 человека, в том числе 10 детей.

13:45

В результате ракетного удара по украинским Сумам погиб 21 человек.

Как передает УНИАН, об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки ранения получили 34 человека, в том числе пять детей.

13:20

Свыше 20 человек погибли в результате ракетного удара по городу Сумы на северо-востоке Украины.

Об этом в Telegram сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

"В этот светлый день Вербного воскресенья наша община испытала страшную трагедию. Враг нанес ракетный удар по мирным жителям. К сожалению, уже известно о более 20 погибших…", - написал он.

Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил чиновник в Telegram.

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