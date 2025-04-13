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Сделка с Израилем должна включать обмен заложников и прекращение огня, заявили в ХАМАС

First News Media17:20 - Сегодня
Сделка с Израилем должна включать обмен заложников и прекращение огня, заявили в ХАМАС

Новое соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение боевых действий.

С таким заявлением выступил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

"Мы крайне ответственно и благожелательно относимся ко всем новым предложениям, если они предполагают окончание войны и вывод войск противника [из Газы]. Мы не позволим заманить себя в ловушку и свести итоги переговоров к одной только сделке по обмену, после реализации которой агрессия в Газе возобновится", - приводит его слова аффилированный с ХАМАС портал Quds. Наим подтвердил, что в настоящий момент делегация движения находится в Каире и обсуждает с посредниками "возможность прекращения войны и открытие КПП на границе с Газой", чтобы в анклав снова начала поступать гуманитарная помощь.

Накануне ХАМАС объявил об отправке делегации во главе с лидером движения в Газе Халилем аль-Хейей в Египет для продолжения консультаций о прекращении огня в секторе Газа. Радикалы добавили, что представители движения, как ожидается, обсудят "достижение соглашения о прекращении огня с переговорщиками из Египта и Катара" во время консультаций в Каире.

18 апреля близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan информировало, что Египет выступил с очередным предложением, направленным на прекращение боевых действий в Газе. Инициатива Каира предполагает освобождение радикалами восьми или девяти заложников, включая имеющего гражданство Израиля и США Идена Александра, а также передачу тел восьми заложников, погибших на территории палестинского анклава. Израиль, согласно египетскому плану, должен отпустить на свободу несколько сотен заключенных палестинцев, включая 150 арабов, отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, будет восстановлена доставка гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня может быть продлен до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливает прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы.

По оценке Maan, Израиль "близок к тому, чтобы принять" последний египетский проект. Как к этому плану относится ХАМАС, пока неизвестно.

Источник: ТАСС

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