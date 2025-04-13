Эрсин Татар призвал тюркские государства открыть посольства в ТРСК
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар призвал тюркские государства открыть посольства в его стране.
Как сообщает Yeni Şafak, об этом он заявил, выступая на IV Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
Лидер ТРСК высказался о позиции некоторых тюркских государств признать греческую часть Кипра.
"Это осуществляется под влиянием Европейского Союза (ЕС). Я хотел бы, чтобы тюркские государства установили такие же отношения и с Северным Кипром", - добавил Э.Татар.
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