Эрсин Татар призвал тюркские государства открыть посольства в ТРСК

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар призвал тюркские государства открыть посольства в его стране.

Как сообщает Yeni Şafak, об этом он заявил, выступая на IV Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Лидер ТРСК высказался о позиции некоторых тюркских государств признать греческую часть Кипра.

"Это осуществляется под влиянием Европейского Союза (ЕС). Я хотел бы, чтобы тюркские государства установили такие же отношения и с Северным Кипром", - добавил Э.Татар.