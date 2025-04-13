США временно отменили взаимные пошлины для электроники

Администрация США временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки смартфонов, компьютеров и другой электроники, планирует через "один-два месяца" ввести на них отдельные отраслевые тарифы.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил министр торговли США Говард Латник.

"Все эти товары попадут в категорию полупроводников, и для них будут установлены специальные тарифы", - сказал он. "На них (эти категории товаров - прим. ТАСС) не распространяются взаимные тарифы, но они включены в тарифы на полупроводники, которые будут введены через месяц или два", - указал Латник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на службу таможенного и пограничного контроля США сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа освободила от взаимных таможенных пошлин поставки смартфонов, компьютеров и другой электроники.