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Израиль ликвидировал заместителя командира отряда снайперов ХАМАС в Газе

First News Media21:30 - Сегодня
Израиль ликвидировал заместителя командира отряда снайперов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации заместителя командира отряда снайперов радикального движения ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха в секторе Газа.

ЦАХАЛ "нанес удар и ликвидировал террориста Убайду Наима аль-Хадхуда Мусу, который являлся заместителем руководителя снайперского отряда ХАМАС в районе Дейр-эль-Балаха", говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Террорист был уничтожен в его автомобиле", - отмечается в тексте.

В пресс-службе отметили, что "перед ударом были приняты меры по предупреждению нанесения ущерба гражданскому населению", среди которых военные перечислили "использование высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и использование "дополнительной разведывательной информации".

Источник: ТАСС

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