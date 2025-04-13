Председатель Сената парламента Румынии прибыл в Азербайджан с официальным визитом

13 апреля исполняющий обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирча Абрудя прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, румынскую парламентскую делегацию встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Румынией Азай Гулиев, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, а также другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч Мирчи Абрудя с официальными лицами Азербайджана, состоится обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.