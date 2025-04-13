Хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе "Сдот-Миха", расположенной на востоке Израиля.

С таким утверждением выступил военный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска <…> провели военную операцию с применением двух баллистических ракет, включая одну гиперзвуковую ракету типа "Палестина-2", нанеся удар по базе "Сдот-Миха", - сказал он в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah. По словам Сарии, хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион с применением ракеты типа "Зульфикар" и нанесли удар с помощью беспилотника по "важной цели" в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля.

Согласно утверждению военного представителя хуситов, обе операции "достигли своих целей". Сариа отметил, что в результате атаки йеменских мятежников аэропорт Бен-Гурион приостановил работу "примерно на час".

Источник: ТАСС