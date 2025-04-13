В ФРГ заявили о необходимости привести армию в состояние боевой готовности

Вооруженные силы Германии должны быть приведены в состояние полной боевой готовности к 2029 году.

Об этом в ходе интервью для газеты Welt am Sonntag заявил генеральный инспектор немецких войск Карстен Бройер.

По его словам, в настоящее время его главной задачей является быстрое обеспечение боевой готовности армии ФРГ. Специалист уточнил, что для этого ему необходимо использовать все доступные средства.

«Наша цель — 2029 год, к тому времени мы должны быть готовы», — сказал Бройер.

В то же время он подчеркнул, что численность ВС Германии необходимо увеличить до порядка 200 тыс. действующих военнослужащих. Сейчас армии не хватает около 100 тыс. человек, и этот «пробел» надо заполнить.

Как отметил генеральный инспектор, ФРГ и другие европейские государства якобы рискуют столкнуться с «российской угрозой». Именно этим и обусловлена необходимость приведения немецких войск в состояние полной боевой готовности, уточнил специалист.

В начале апреля газета Bild сообщила, что командование ВС Германии намерено провести масштабные учения для отработки сценария «нападения РФ». Тренировки запланированы на сентябрь 2025 года.

Источник: Gazeta.ru