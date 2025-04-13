Фицо сообщил о проблемах со здоровьем в последние дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший в прошлом году покушение, испытывал в последние три дня проблемы со здоровьем.

Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ранения, которые я получил при покушении, в последние три дня доставляли мне заботы, - отметил он. - Пришлось отменить часть моей [рабочей] программы".

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года в городе Гандлова на западе Словакии. В него стрелял писатель-пенсионер Юрай Цинтула, взятый под стражу до вынесения приговора суда. Премьер получил несколько ранений, перенес серию операций и лишь в июле 2024 года смог вернуться к исполнению должностных обязанностей. Фицо 10 апреля проинформировал, что ему предстоит перенести дополнительные хирургические операции.