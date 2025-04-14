Трамп сообщил, что объявит о пошлинах на полупроводники на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах объявить о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе.

"Я объявлю об этом на следующей неделе", - сказал он в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Ранее американский министр торговли Говард Латник заявил, что администрация США временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки смартфонов, компьютеров и другой электроники. По его словам, власти планируют позже ввести на них отдельные отраслевые тарифы. Он также указал, что эти товары "попадут в категорию полупроводников", пошлины на которые будут введены "через месяц или два".

Источник: ТАСС