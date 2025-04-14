МИД России: Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это будет болезненный процесс
Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами.
Наверное, это будет достаточно болезненный процесс, в том числе, к сожалению, для населения Армении.
Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Речь идет не о том, что Россия или кто-то еще хочет Армению исключить или нанести ущерб в контексте нашего очень развитого экономического сотрудничества. У нас товарооборот за прошлый год составил порядка $12 млрд, продемонстрировав существенный рост. Планов как-то ущемлять интересы Армении у нас нет и быть не может.
Это наш союзник, стратегический партнер, с которым нас связывает, точно так же как с Грузией, многовековая общая история, общая победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы, надеюсь, совместно отметим 9 мая.
Дело в том, что объективно одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, поскольку эти союзы имеют разное таможенно-тарифное регулирование, это разные по своей сути экономические блоки. Соответственно, армянским коллегам, видимо, предстоит на каком-то этапе определиться, в каком направлении они следуют: в направлении интеграции в Евросоюз или продолжения участия в евразийской интеграции по линии ЕАЭС. Это участие дает очевидные выгоды населению Армении. И выражается это прежде всего в очень существенных цифрах роста ВВП Армении. В последний год это порядка 6%.
С другой стороны, что такое Евросоюз на данном этапе для Армении и других стран? Это набор требований, критериев с туманными перспективами вступления. Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами.
Наверное, это будет достаточно болезненный процесс, в том числе, к сожалению, для населения Армении.
Логично предположить, что руководство страны будет объяснять своему населению, что она может потерять, выходя из ЕАЭС, и что она реально может приобрести от членства в Евросоюзе.
Это все в основном эфемерные идеологемы, а не реальное экономическое сотрудничество. Даже сегодня товарооборот Армении с каждой из стран Евросоюза в разы ниже, чем с Россией. Не говоря уже о том, что ЕС открыто проводит враждебную политику в отношении России, ключевого экономического партнера и стратегического союзника Армении. Она заключается в уже навязчивом, маниакальном стремлении нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну, в блокировании любых действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса в Украине, на достижение мира, в попытках вбить клин в отношениях между Россией и ее стратегическими партнерами и союзниками по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
В официальном Ереване, я надеюсь, видят эту ситуацию и соответствующим образом ее оценивают.
Пока Армения не выходит ни из каких структур Евразийского экономического союза. Мы очень высоко оцениваем ее успешное председательство в ЕАЭС в минувшем 2024 году, так что сотрудничество у нас продолжается. Представители страны также активно участвуют во всех мероприятиях органов СНГ, во всех экспертных встречах», - отметил Галузин.