ЕС выделит дополнительные €1,6 млрд в поддержку Палестины

Евросоюз в понедельник объявит о выделении дополнительных €1,6 млрд на поддержку Палестины.

Об этом газете Financial Times заявила еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица.

По ее словам, Европа намерена выделить Палестинской национальной администрации (ПНА) €1,2 млрд в виде грантов, а также €400 млн в виде займов по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда устойчивого развития. Шуица уточнила, что €620 млн пойдут на финансовую поддержку палестинских властей, а порядка €576 млн на обеспечение «жизнеспособности и восстановления Западного берега и Газы».

Еврокомиссар отметила, что Брюссель предоставит дополнительное финансирование на определенных условиях - ПНА будет необходимо провести реформы, направленные на повышение финансовой устойчивости, устранение препятствий для малого бизнеса и обеспечение развития инфраструктуры. «Наша основная цель - демократическое и прозрачное управление как на Западном берегу, так и в Газе», - сказал Шуица.

Источник: ТАСС