Зеленский: Украина готова заплатить США $15 млрд за ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки

Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Мы готовы купить [у США] и нам нужно хотя бы 10 систем [Patriot], чтобы закрыть некоторые города <...>, и это $15 млрд. Мы готовы заплатить эти $15 млрд, мы найдем эти деньги и все будем оплачивать", - заверял он в интервью телеканалу CBS News.

Ранее Зеленский уже говорил о готовности Украины купить у США большой пакет оружия, в который войдут и системы Patriot, однако сумма и источники средств не уточнялись. Теперь он заявил, что Киев намерен покупать у Вашингтона системы ПВО и другое вооружение за счет европейских партнеров. "У нас нет систем ПВО, у нас недостаточно этих систем. Пакет с новым оружием, которое нам нужно, мы передавали Соединенным Штатам.

Этот пакет мы готовы покупать. Мы обсуждали с европейскими партнерами, которые готовы вместе с нами финансировать соответствующие пакеты", - добавил он.

При этом Зеленский опять заявил, что договориться с США о покупке систем Patriot не удается. "Я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot, - сказал он. - США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это же время они передают такие системы, например, Израилю".

Источник: ТАСС