Эрдоган может встретиться с Трампом в Белом доме

Власти в Анкаре и Вашингтоне прорабатывают вариант встречи президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в июне в Белом доме, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Журналист CNN со ссылкой на источники в Белом доме 10 апреля рассказала, что американский лидер в следующем месяце может отправиться с визитом в Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Однако финального решения по поводу поездки еще не было принято, отмечают источники CNN. Источник в администрации президента Турции 11 апреля сказал РИА Новости, что вероятность визита Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены.

«Вторая возможность - встреча (Трампа - ред.) с Эрдоганом в Белом доме. Говорили, что это будет конец апреля или май. Теперь акцент делается на июне. Анкара и Вашингтон прорабатывают варианты встречи Эрдогана и Трампа», - пишет издание.