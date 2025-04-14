В России предложили сократить женщинам рабочий день
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, чтобы оставалось больше времени на личную жизнь или семью.
«Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что в современном мире родители стараются, чтобы их ребёнок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. «Каждый ребенок посещает как минимум 1 кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», - объяснил парламентарий.
Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.
«Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим этот лишний свободный час в сутки, ведь элементарно, чтобы собраться на работу, женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества», - заключил он.