Мерц допустил поставку ракет Taurus Украине

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.

«Да, я говорил это именно так, как это подразумевается - мы не будем сами вступать в этот конфликт, но снабдим украинскую армию таким оружием. Кроме того, украинской армии приходится действовать в оборонительном режиме, они все время только реагируют, а они должны сами иметь возможность определять часть происходящего», - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о своей текущей позиции относительно поставок Taurus Украине.

Источник: РИА Новости