Встречайте полную программу фестиваля Baku Flames 2025: лидеры индустрии, музыка, вдохновение
Фестиваль Baku Flames официально представил полную программу на 2025 год и она обещает быть огненной. 2 и 3 мая мероприятие объединит в Баку местных и зарубежных экспертов из мира рекламы, брендинга, маркетинга, медиа и индустрии развлечений.
Участников ждут две сцены, десятки спикеров, перформансы и торжественная церемония награждения:
- Flame Stage в Jolly Joker Baku — здесь состоятся выступления, панельные сессии и креативные доклады от признанных экспертов и топ-менеджеров ведущих агентств мира.
- Stone Stage в Музее каменной летописи — пространство для культурных программ, живой музыки, перформансов и вечерних мероприятий.
Программа объединяет содержательность с энергией культурной атмосферы Баку: начиная утренними сессиями и заканчивая ночными концертами. Фестиваль намерен не просто информировать, а заряжать творчеством в каждом элементе.
Ключевые события первого дня (2 мая, пятница):
- Искусство убеждать — выступает Али Рез (Генеральный Креативный Директор IMPACT BBDO MENAP)
- Будет ли ИИ креативным? — выступает Алемшах Озтюрк (Основатель Ogilvy4129)
- Полюби свои лимиты — выступает Каролина Галац (ECD Café Communications, Венгрия)
- Локальный контекст в брендинге — выступает Темур Сади (Сооснователь, Генеральный Исполнительный Директор и Креативный Директор в MA’NO Branding)
- Специальные сессии от Azercell и Sofar Sounds
- Дискуссии на тему "ИИ против креатива", Young Lions Awards, живой рок в музее от Джема Дурмаза и многое другое.
Ключевые события первого дня (3 мая, суббота):
- Ингредиенты великого бренд-момента — Шон Лофтман (Исполнительный Креативный Директор Landor)
- Сила нестандартных работ — Frankey (уличный художник)
- Не жди, начни создавать — Эдуардо Маркес (Генеральный Креативный Директор Publicis Groupe Benelux)
- Что делает бренд неудержимым — Алияр Гусейнов (Бренд-менеджер по операциям P&G)
- Сессии от m10 и Birbank, обсуждение юмора в рекламе, панельная дискуссия о юморе в рекламе, хип-хоп концерт в музее и многое другое.
Baku Flames — это место объединения смыслов, смелости и культуры. Здесь встречаются мировые лидеры креативной индустрии и происходит обмен опытом на самом высоком уровне. Всё это делает фестиваль одним из самых ожидаемых и ярких событий в регионе.
Вся программа и билеты уже доступны на сайте.