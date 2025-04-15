Встречайте полную программу фестиваля Baku Flames 2025: лидеры индустрии, музыка, вдохновение

Фестиваль Baku Flames официально представил полную программу на 2025 год и она обещает быть огненной. 2 и 3 мая мероприятие объединит в Баку местных и зарубежных экспертов из мира рекламы, брендинга, маркетинга, медиа и индустрии развлечений.

Участников ждут две сцены, десятки спикеров, перформансы и торжественная церемония награждения:

Flame Stage в Jolly Joker Baku — здесь состоятся выступления, панельные сессии и креативные доклады от признанных экспертов и топ-менеджеров ведущих агентств мира.

Stone Stage в Музее каменной летописи — пространство для культурных программ, живой музыки, перформансов и вечерних мероприятий.

Программа объединяет содержательность с энергией культурной атмосферы Баку: начиная утренними сессиями и заканчивая ночными концертами. Фестиваль намерен не просто информировать, а заряжать творчеством в каждом элементе.

Ключевые события первого дня (2 мая, пятница):

Искусство убеждать — выступает Али Рез (Генеральный Креативный Директор IMPACT BBDO MENAP)

Будет ли ИИ креативным? — выступает Алемшах Озтюрк (Основатель Ogilvy4129)

Полюби свои лимиты — выступает Каролина Галац (ECD Café Communications, Венгрия)

Локальный контекст в брендинге — выступает Темур Сади (Сооснователь, Генеральный Исполнительный Директор и Креативный Директор в MA’NO Branding)

Специальные сессии от Azercell и Sofar Sounds

Дискуссии на тему "ИИ против креатива", Young Lions Awards, живой рок в музее от Джема Дурмаза и многое другое.

Ключевые события первого дня (3 мая, суббота):

Ингредиенты великого бренд-момента — Шон Лофтман (Исполнительный Креативный Директор Landor)

Сила нестандартных работ — Frankey (уличный художник)

Не жди, начни создавать — Эдуардо Маркес (Генеральный Креативный Директор Publicis Groupe Benelux)

Что делает бренд неудержимым — Алияр Гусейнов (Бренд-менеджер по операциям P&G)

Сессии от m10 и Birbank, обсуждение юмора в рекламе, панельная дискуссия о юморе в рекламе, хип-хоп концерт в музее и многое другое.

Baku Flames — это место объединения смыслов, смелости и культуры. Здесь встречаются мировые лидеры креативной индустрии и происходит обмен опытом на самом высоком уровне. Всё это делает фестиваль одним из самых ожидаемых и ярких событий в регионе.

Вся программа и билеты уже доступны на сайте.