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Встречайте полную программу фестиваля Baku Flames 2025: лидеры индустрии, музыка, вдохновение

First News Media14:55 - 15 / 04 / 2025
Встречайте полную программу фестиваля Baku Flames 2025: лидеры индустрии, музыка, вдохновение

Фестиваль Baku Flames официально представил полную программу на 2025 год и она обещает быть огненной. 2 и 3 мая мероприятие объединит в Баку местных и зарубежных экспертов из мира рекламы, брендинга, маркетинга, медиа и индустрии развлечений.

Участников ждут две сцены, десятки спикеров, перформансы и торжественная церемония награждения:

  • Flame Stage в Jolly Joker Baku — здесь состоятся выступления, панельные сессии и креативные доклады от признанных экспертов и топ-менеджеров ведущих агентств мира.
  • Stone Stage в Музее каменной летописи — пространство для культурных программ, живой музыки, перформансов и вечерних мероприятий.

Программа объединяет содержательность с энергией культурной атмосферы Баку: начиная утренними сессиями и заканчивая ночными концертами. Фестиваль намерен не просто информировать, а заряжать творчеством в каждом элементе.

Ключевые события первого дня (2 мая, пятница):

  • Искусство убеждать — выступает Али Рез (Генеральный Креативный Директор IMPACT BBDO MENAP)
  • Будет ли ИИ креативным? — выступает Алемшах Озтюрк (Основатель Ogilvy4129)
  • Полюби свои лимиты — выступает Каролина Галац (ECD Café Communications, Венгрия)
  • Локальный контекст в брендинге — выступает Темур Сади (Сооснователь, Генеральный Исполнительный Директор и Креативный Директор в MA’NO Branding)
  • Специальные сессии от Azercell и Sofar Sounds
  • Дискуссии на тему "ИИ против креатива", Young Lions Awards, живой рок в музее от Джема Дурмаза и многое другое.

Ключевые события первого дня (3 мая, суббота):

  • Ингредиенты великого бренд-момента — Шон Лофтман (Исполнительный Креативный Директор Landor)
  • Сила нестандартных работ — Frankey (уличный художник)
  • Не жди, начни создавать — Эдуардо Маркес (Генеральный Креативный Директор Publicis Groupe Benelux)
  • Что делает бренд неудержимым — Алияр Гусейнов (Бренд-менеджер по операциям P&G)
  • Сессии от m10 и Birbank, обсуждение юмора в рекламе, панельная дискуссия о юморе в рекламе, хип-хоп концерт в музее и многое другое.

Baku Flames — это место объединения смыслов, смелости и культуры. Здесь встречаются мировые лидеры креативной индустрии и происходит обмен опытом на самом высоком уровне. Всё это делает фестиваль одним из самых ожидаемых и ярких событий в регионе.

Вся программа и билеты уже доступны на сайте.

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