Армения игнорирует рекомендации ЕС по 9 мая: Пашинян едет в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все же примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на рекомендации Европейского Союза.

Это решение подтверждено спикером армянского парламента Аленом Симоняном.

Симонян, учитывая планы премьера Пашиняна посетить Россию, прокомментировал призыв ЕС к кандидатам на вступление в союз не участвовать в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая.

Ранее стало известно, что ЕС запретил кандидатам на вступление в союз посещать Россию на 9 мая.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москву. Она заявила, что участие стран Евросоюза в праздничных мероприятиях не планируется.

«Победа 9 мая – это и наша победа. У нас было 300 тыс. погибших, столько людей не вернулось [с фронта].

Не говорю уже о том, что в движении Сопротивления тоже были армяне. Это – один из дней, которыми мы гордимся. Думаю, что участие премьера никоим образом не может быть связано с ЕС и другими вопросами», – сказал Симонян журналистам в парламенте, передают армянские СМИ.

Многие руководители стран ЕС, по его словам, посещают Москву, встречаются и ведут переговоры с президентом РФ. Сейчас, к примеру, идут переговоры с США.

«Это – их позиция, а это – наша. Давайте не забывать, что в межгосударственных отношениях (будь то с ЕС, Россией или же другой страной) есть позиция Армении, которой мы придерживаемся, и в соответствии с которой продвигаемся вперед», – сказал спикер парламента Армении.

Он подчеркнул, что кому-то может не понравиться тот или иной шаг Еревана, но у Армении есть свои собственные интересы.

Касаясь неучастия Армении в мероприятии в прошлом году, спикер парламента отметил, что в прошлый раз участвовать было неудобно.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 9 мая на параде Победы в Москве ожидается присутствие более 20 глав стран и правительств.