Аракчи и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Ситуацию на Южном Кавказе обсудили министры иностранных дел Ирана и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан.

Об этом сообщил глава МИД Ирана в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, последние события в регионе, процесс непрямых переговоров Ирана с США. Аракчи проинформировал главу МИД Турции о принципиальной позиции Ирана в этом вопросе.

При этом Фидан подчеркнул готовность Турции оказать любую поддержку в этом вопросе.

В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной.