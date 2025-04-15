Родился первый ребенок, зачатый с помощью ИИ

В Мексике зафиксирован уникальный медицинский случай — на свет появился первый ребенок, зачатый с использованием полностью автоматизированной системы ИКСИ, пишет MIR24.TV.

Этой технологией управляет искусственный интеллект.

С помощью ИИ ученые разместили сперматозоид в пипетке и направили микроинъекцию в яйцеклетку. Точность системы превзошла ручные методы, выполняемые эмбриологами, исключив человеческий фактор и минимизировав риски повреждения клеток.

Эмбрион также был создан с использованием системы ИКСИ под дистанционным управлением оператора. Впоследствии его имплантировали в матку 40-летней женщины. Она успешно родила здорового мальчика.