Жители Гвинеи страдают от отравления ртутью на фоне последствий колониальной политики Франции

Жители Французской Гвинеи подвергаются отравлению ртутью на фоне сохраняющихся проблем, связанных с колониальной политикой Франции.

Как сообщает Report, об этом заявил Луис Гранд Эмиле, руководитель отдела коммуникаций Движения за социальную свободу и деколонизацию Французской Гвинеи (MDES) на международной конференции "Деколонизация: Тихая революция" в Нью-Йорке.

Он отметил, что реки в регионе отравлены ртутью, используемой мигрантами из Бразилии, что вызывает врожденные дефекты и другие серьезные проблемы со здоровьем у местного населения, зависящего от рыболовства.

Луис Гранд Эмиле подчеркнул, что Франция несмотря на принятие Декларации ООН о правах коренных народов, не ратифицировала Конвенцию №169 МОТ, что привело к ограничению их статуса лишь как "жителей" и серьезным ограничениям в землепользовании.

Он также обратил внимание на тяжелое социальное положение: рост числа самоубийств среди молодежи, зависимость от наркотиков и алкоголя, отсутствие доступа к образованию и медицине.

В завершение выступления он призвал Францию пересмотреть свою политику и обеспечить защиту прав коренного населения.