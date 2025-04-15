В штаб-квартире ООН принят итоговый документ конференции «Деколонизация: тихая революция» - ФОТО

На международной конференции "Деколонизация: Тихая революция", проведенной Бакинской инициативной группой (БИГ) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, принят итоговый документ.

Как сообщает Report, в документе подчеркивается, что колониализм нанес непоправимые глубокие раны в мировом масштабе, и решительно осуждается постоянный отказ колониальных держав нести ответственность за свои исторические преступления.

В заявлении также подчеркивается, что такие государства, как Франция и Нидерланды, и сегодня не отказались от своей колониальной политики и продолжают порабощать Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Реюньон, Майотту, Бонайре, Сен-Мартен и другие территории.

Подчеркивается, что колониальные преступления являются преступлениями против человечества, и отмечается, что колониальные режимы должны выплатить достойную компенсацию за совершенные ими преступления. В противном случае предлагается ввести против них международные санкции.

В документе выражена поддержка деятельности таких НПО, как Бакинская инициативная группа, направленной на разоблачение колониализма в рамках международного права. Осуждена резолюция, принятая 28 марта Национальной ассамблеей Франции против деятельности БИГ.

Участники выразили благодарность БИГ за организацию конференции.