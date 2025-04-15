Трамп призвал обложить Гарвард налогом как политическую структуру

Гарвардский университет необходимо обложить налогом как политическую организацию.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Пожалуй, Гарвард должен быть лишен статуса необлагаемого налогами университета и начать платить налоги как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную и поддерживаемую террористами «болезнь»?» - задался вопросом амеиканский президент. Он также напомнил, что статус свободного от налогов университета зависит от его деятельности в интересах общества.