На конференции по деколонизации в Нью-Йорке почтили память погибшего от рук французской полиции гражданского лица - ФОТО

На международной конференции "Деколонизация: Тихая революция" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память гражданского лица, погибшего от рук французской полиции в Новой Каледонии во время протестов в мае 2024 года.

Как сообщает Report, модератором мероприятия выступает исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

В конференции, которая продолжится в течение дня выступлениями и дискуссиями, принимают участие лидеры и члены национальных движений сопротивления, действующих в заморских территориях - Гваделупе, Мартинике, Канаки (Новая Каледония), Сен-Мартене, Реюньоне, Бонайре, Арубе, Махои Нуи (Французская Полинезия) и Французской Гвиане, представители Международного фронта деколонизации, правозащитники, политики, эксперты по деколонизации, в том числе более 50 представителей из бывших французских колоний.

Отметим, что эта международная конференция впервые зарегистрирована как официальное мероприятие ООН.