Израильтянам запретили Мальдивы

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ратифицировал законопроект, в рамках которого вводится запрет на въезд в страну для граждан Израиля.

Об этом рассказали в пресс-службе канцелярии главы государства.

«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что законопроект отражает позицию правительства Мальдив относительно ситуации в секторе Газа. В канцелярии подчеркнули, что Мале продолжит выступать за привлечение Израиля к ответственности и будет продолжать открыто выступать с осуждением действий этой страны.