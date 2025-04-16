Израильтянам запретили Мальдивы
Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ратифицировал законопроект, в рамках которого вводится запрет на въезд в страну для граждан Израиля.
Об этом рассказали в пресс-службе канцелярии главы государства.
«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что законопроект отражает позицию правительства Мальдив относительно ситуации в секторе Газа. В канцелярии подчеркнули, что Мале продолжит выступать за привлечение Израиля к ответственности и будет продолжать открыто выступать с осуждением действий этой страны.
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