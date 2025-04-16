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Израильтянам запретили Мальдивы

First News Media00:00 - 16 / 04 / 2025
Израильтянам запретили Мальдивы

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ратифицировал законопроект, в рамках которого вводится запрет на въезд в страну для граждан Израиля.

Об этом рассказали в пресс-службе канцелярии главы государства.

«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что законопроект отражает позицию правительства Мальдив относительно ситуации в секторе Газа. В канцелярии подчеркнули, что Мале продолжит выступать за привлечение Израиля к ответственности и будет продолжать открыто выступать с осуждением действий этой страны.

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