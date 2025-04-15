Сегодня Нидерланды и Франция усилили свою колониальную эксплуатацию на нашем острове.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявила президент организации One Saint Martin Рода Арринделл в ходе своего выступления на международной конференции «Деколонизация: тихая революция», организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Она отметила, что Франция и Нидерланды официально не признают африканцев как отдельную группу. По ее словам, хотя на улицах можно увидеть местную полицию, на самом деле за общественным порядком следят уполномоченные лица, представляющие Францию и Нидерланды: «Если вас обвинят в преступлении на Сен-Мартене, вас увезут в тюрьму на Гваделупе. Сейчас я работаю с молодым человеком из Сен-Мартена, который скрывается от французских властей, потому что его пытаются арестовать за защиту права на свободу слова. В настоящее время он официально проживает на нидерландской части острова, и существует приказ о его аресте, если он пересечет границу».

Рода Арринделл подчеркнула, что народ Сен-Мартена по праву требует справедливости за нанесенный их предкам ущерб: «Мы потребовали повторного включения в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Мы хотим полной независимости от Нидерландов и Франции и ожидаем от вас поддержки в достижении этой цели. Мне больно осознавать, что мы, люди африканского происхождения, общаемся друг с другом на европейских языках, а не на африканских».