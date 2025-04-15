Участники конференции в Нью-Йорке решительно осудили резолюцию парламента Франции против Бакинской инициативной группы

Участники конференции «Деколонизация: тихая революция», проходящей 15 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и организованной Бакинской инициативной группой совместно с представителями Международного фронта деколонизации, приняли итоговый документ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе подчеркивается, что колониализм нанес человечеству неисцелимые раны, решительно осужден отказ колониальных держав нести ответственность за свои исторические преступления. Отмечается, что такие государства, как Франция и Нидерланды, продолжают придерживаться колониальной политики, удерживая в подчинении такие территории, как Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Майотта, Бонайре, Сен-Мартен и другие.

В документе подчеркивается, что колониальные преступления являются преступлениями против человечности и колониальные режимы обязаны выплатить достойную компенсацию за совершенные преступления, а также содержится призыв к принятию в противном случае международных санкций в их отношении.

Кроме того, в документе выражена поддержка деятельности Бакинской инициативной группы по разоблачению колониализма в рамках международного права, и решительно осуждается резолюция, принятая 28 марта Национальной ассамблеей Франции против Бакинской инициативной группы.

В заключение участники выразили признательность Бакинской инициативной группе за организацию мероприятия.