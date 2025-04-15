Президент правозащитной организации Бонайре: В наших больницах нет реанимационного отделения, но у нас есть очень большая тюрьма

Наш остров в настоящее время также является проявлением классического колониализма.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала президент правозащитной организации Бонайре Давика Биссессар в ходе выступления на международной конференции «Деколонизация: тихая революция», организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, организация, которой она руководит, ищет защиты и поддержки у государств-членов ООН для защиты населения Бонайре африканского происхождения: «Ежегодно в течение последних четырех лет в этот день, именно в этом здании, от колониалистов требуются компенсации. Они говорят о компенсации, однако никто не понимает, что мы все еще колония и чувствуем, что отстаем от них как минимум на 60-70 лет».

Давика Биссессар подчеркнула, что ее народ очень беден, а в больницах даже нет реанимационного отделения: «Однако у нас имеется очень большая тюрьма и очень большой аэропорт. Интересно. В то время как наших пациентов необходимо поместить в реанимацию, их отправляют самолетом в Колумбию. Самолет должен прилететь из Колумбии, а затем забрать нас».

Глава правозащитной организации добавила, что другие колонии, большинство островов, имеют представительство в парламентах стран, но народ Бонайре не имеет представительства в парламенте Нидерландов.