Франция высылает 12 алжирских дипломатов
Франция в качестве ответной меры высылает 12 алжирских дипломатов, работающих в посольстве в Париже.
Об этом сообщает France 24.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также решил отозвать французского посла в Алжире Стефана Ромате для консультаций.
Днем ранее Алжир дал 48 часов на то, чтобы 12 сотрудников французского посольства покинули страну.
Отношения Алжира и Франции обострились на минувшей неделе, когда парижская прокуратура предъявила обвинения в тяжких преступлениях трем гражданам Алжира, один из которых работает в алжирском консульстве во Франции.
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