Франция высылает 12 алжирских дипломатов

Франция в качестве ответной меры высылает 12 алжирских дипломатов, работающих в посольстве в Париже.

Об этом сообщает France 24.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также решил отозвать французского посла в Алжире Стефана Ромате для консультаций.

Днем ранее Алжир дал 48 часов на то, чтобы 12 сотрудников французского посольства покинули страну.

Отношения Алжира и Франции обострились на минувшей неделе, когда парижская прокуратура предъявила обвинения в тяжких преступлениях трем гражданам Алжира, один из которых работает в алжирском консульстве во Франции.