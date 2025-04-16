Как непогода сказалась на работе Международного аэропорта Гейдар Алиев?

На территории Азербайджана наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

Несмотря на наблюдаемые на территории страны интенсивные осадки и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает функционировать в штатном режиме.

Взлётно-посадочные полосы, аэродромный комплекс и терминальные здания полностью находятся в эксплуатации и технически полностью готовы к безопасному приёму и отправке рейсов.

В настоящее время скорость ветра на территории аэропорта в северном и северо-западном направлении усилилась до 40–50 м/с. Все требования авиационной безопасности строго соблюдаются, а соответствующие службы работают в усиленном режиме. Обеспечивается бесперебойная координация с авиакомпаниями и метеорологическими структурами, осуществляется оперативная реакция на изменения погодных условий.

Пассажирам рекомендуется:

- Планировать поездку в аэропорт заранее, учитывая возможные задержки в пути;

- Для более удобной организации передвижения использовать автобусы Aeroexpress, курсирующие от станции метро «28 Мая» до аэропорта;

- При возникновении любых вопросов или необходимости обращаться к сотрудникам аэропорта или авиакомпаний.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев желает всем пассажирам комфортного и безопасного путешествия», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.