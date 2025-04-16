Весенняя кампания от Birbank: дополнительный кэшбэк для владельцев карт рассрочки Birbank Visa при онлайн-покупках.

Для клиентов Birbank запускается специальная кампания, приуроченная к весеннему сезону.

В период с 15 по 29 апреля держатели рассроченных карт Birbank Visa смогут получить дополнительный кэшбэк при онлайн-оплате.

В рамках кампании при онлайн-оплате на сумму от 50 AZN и выше, осуществлённой с помощью рассроченной карты Birbank Visa, предоставляется дополнительный кэшбэк в размере 5%. Максимальная сумма дополнительного кэшбэка, которую можно получить в рамках кампании, составляет 30 AZN.

Для получения подробной информации об условиях кампании: https://b-b.az/oek

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding.

Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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