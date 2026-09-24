В Иране допустили расширение конфликта с США до Индийского океана

Зона боевых действий в конфликте Ирана и США может расшириться до Индийского океана в случае возобновления американской агрессии.

Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

"Сейчас, когда война распространилась из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, наш ответ на следующем этапе возможной войны может сделать этот фронт еще шире — вплоть до Индийского океана и других регионов", — приводит его слова агентство Fars.

"Мы не знаем, что происходит в головах [президента США Дональда] Трампа и [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, но наши вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и подготовили свои планы даже на случай худших из них", — подчеркнул Сафави.

Источник: ТАСС